Москва, 4 августа, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Цена октябрьских фьючерсов марки нефти Brent 3 августа опускалась до $71,05 за баррель. Однако там они встретили активный спрос и быстро отскочили в район $72,30−72,70, где и продолжали колебаться вплоть до утра 4 августа, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

«Техасский сорт WTI опускался до $69,20 за баррель, но к концу американской сессии уже вновь торговался выше $70,50. В качестве основной реальной причины для спада котировок в начале этой недели стоило бы всё-таки назвать технический фактор: слишком раннее достижение ближайших целевых уровней выше $75 за баррель с выходом на пик $76.33 под самое закрытие июля месяца.

Многие нефтетрейдеры оказались элементарно не готовы поддержать движение покупками и присоединиться к нему в районе столь высоких цен, после того как ещё буквально 20 июля все желающие имели краткосрочную возможность купить на спаде ниже $68. Как результат, частичная фиксация быстро накопившихся прибылей сразу многими участниками рынка, которая и вызвала технического характера коррекцию.

Поводом же для снижения цен большинство рыночных экспертов называют опасения относительно роста числа выявляемых случаев быстрее распространяющегося «Дельта» штамма коронавируса «Дельта», и в том числе в континентальном Китае. Хотя суммарное число ежедневных данных по замерам из Китая пока значительно уступает цифрам по любой другой крупной стране мира, штамм был зарегистрирован в 14 из 32 провинций Поднебесной, что повышает вероятность принятия локальных строгих ограничительных мер в очагах выявления и теоретически могло бы затормозить как темпы роста второй по величине экономики, так и привести к краткосрочному снижению спроса на топливо для перевозок и промышленных предприятий.

Впрочем, существенных признаков, подтверждающих замедление в Китае, пока не наблюдается, если не считать незначительное снижение индекса PMI в обрабатывающей промышленности Китая с 50.9 в июне до 50.4 в текущем месяце по вышедшим в минувшие выходные замерам, хотя фондовые индексы как на континенте, так и в Гонконге демонстрируют в эти дни позитивный отскок после обвала на прошлой неделе, но он случился не в промышленном, а только в интернет-секторе из-за ужесточающих шагов финансовых регуляторов.

Также, согласно исследованию агентства Reuters, добывающие мощности стран ОПЕК, возможно, прокачивали в среднем за июль на 610 млн баррелей в сутки больше, чем в июле. Однако учитывая по-прежнему высокие значения индексов промышленной активности PMI как в странах Европы, так и особенно в США, где данные Markit показали 63.4 пункта индекса в понедельник, что дало самый лучший показатель пока вообще за всю историю его наблюдений с 2012 года. А это значит, что регулярное прибавление спроса в ближайшие месяцы как минимум на Западе по-прежнему будет превышать по скорости более медленно растущие поставки.

Запасы также подтверждают тренд на снижение, опустившись за неделю, которая завершилась 30 июля, ещё на 879 тыс. баррелей по данным Американского института нефти (API).

Сегодня, 4 августа, в 17:30 по мск участники рынка будут ждать подтверждения тренда на снижение запасов уже от официальных цифр минэнерго США, и если оно окажется более весомым, например составит более 2−3 млн баррелей, то любые возникшие к тому моменту внутридневные спады цен могут быть дополнительно и оперативно выкуплены рынком, который будет держать в этом случае на прицеле для начала уровни порядка $73,50−74,00 за баррель.

Лишь неожиданный расклад с выходом вряд ли ожидаемых цифр прироста по запасам мог бы изменить эти настроения и привести к более глубокому, впрочем тоже вероятно временному, спаду цен», — считает эксперт.

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