Токио, 4 августа, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Заразившаяся коронавирусом российская каратистка Анна Чернышёва помещена на двухнедельный карантин в Токио. Об этом 4 августа сообщил глава российской делегации Андрей Конокотин.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Олимпийское движение

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«Её отправили на изоляцию. Она пробудет на карантине, предположительно, две недели», — цитирует Конокотина ТАСС.

По его словам, у Чернышёвой был взят дополнительный тест, который также дал положительный результат. У неё нет симптомов, поэтому её не забрали в больницу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Чернышёва заразилась коронавирусом и снялась с Олимпиады. Она является действующей чемпионкой Европы.