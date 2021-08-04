Кишинёв, 4 августа, 2021, 11:08 — ИА Регнум. В Молдавии, по данным на вечер 3 августа, вакцинировали от COVID-19 более 18% взрослого населения. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Сообщается, что всего в стране медики использовали 1 061 350 доз вакцин, из которых за последние сутки — 10 312. Одну дозу получили 622 895 человек, а две дозы — 438 455.

По данным минздрава, за время вакцинации в Молдавии было зарегистрировано 1340 лёгких побочных эффектов и 81 побочный эффект средней тяжести.

Стоит отметить, что 3 августа в Кишинёве на акцию протеста вышли священнослужители и прихожане церквей. Они выступили против обязательной вакцинации в стране.