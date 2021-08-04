Москва, 4 августа, 2021, 11:05 — ИА Регнум. На данный момент около 20 тыс. российских военных прошли плановую ревакцинацию от COVID-19. Об этом 4 августа сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в интервью газете «Комсомольская правда».

Кадр ТК «Звезда» Сергей Шойгу

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«Еще два месяца назад мы вакцинировали всех военнослужащих, включая зарубежные военные базы, сформировав таким образом в войсках коллективный иммунитет. Сейчас в Вооруженных силах идет плановая ревакцинация, которую прошли уже почти 20 тыс. ранее привитых военнослужащих, и вакцинация прибывших в воинские части военнослужащих молодого пополнения», — сказал он.

Также глава Минобороны РФ добавил, что коэффициент заболеваемости в российской армии в два раза меньше, чем в среднем по России.

«В апреле этого года мы провели исследование коллективного иммунитета Вооруженных сил. За последний месяц обследовали более тысячи вакцинированных военнослужащих. У 95% из них выявлен высокий уровень антител», — уточнил Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России продолжает оставаться достаточно напряженной.