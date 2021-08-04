Вашингтон, 4 августа, 2021, 11:00 — ИА Регнум. В Соединенных Штатах управление по санитарному надзору за качеством медикаментов (FDA) собирается полностью одобрить вакцину от COVID-19 компании Pfizer к началу сентября. Об этом 4 августа сообщает The New York Times.

U.S. Secretary of Defense Вакцина Pfizer

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На сегодняшний день препарат разрешен только для экстренного применения из-за пандемии.

В FDA считают, что окончательное одобрение поможет вызвать большее доверие общественности к прививке, что приведет к увеличению числа вакцинированных граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Соединенных Штатах разрешено прививать против COVID-19 взрослых и детей старше 12 лет. При этом американские фармкомпании Moderna и Pfizer уже начали испытывать свои вакцины на детях младше 12 лет. Предполагается, что предварительные исследования завершатся осенью 2021 года. После этого регуляторы изучат результаты исследований и вынесут соответствующее решение.