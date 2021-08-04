Симферополь, 4 августа, 2021, 10:54 — ИА Регнум. В Республике Крым за сутки подтверждён 361 новый случай заражения коронавирусом, сообщили 4 августа в региональном оперативном штабе. Сутками ранее, 3 августа, сообщалось о 368 новых случаях заражения.

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За последние сутки в статистику смертности включено ещё 15 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Выздоровевшими за тот же период признаны 406 человек.

Всего в Крыму с начала пандемии подтверждено 61 306 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 51 513 человек, скончались — 1808 пациентов с ковидом. На 4 августа лечение в стационарах проходят 3 222 человека с коронавирусом и пневмонией, ещё 4 833 пациента лечатся дома.