Темрюкский район, Краснодарский край, 4 августа, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Захоронение с останками мирных жителей времён Великой Отечественной войны обнаружено поисковиками в Темрюкском районе Краснодарского края.

Рф-поиск.рф Поисковое движение

«Захоронение появилось в годы Великой Отечественной войны, когда Темрюк находился под оккупацией немецко-фашистских захватчиков, предположительно ранней весной 1943 года. Здесь находятся останки мирных жителей. Сколько здесь мы поднимем — неизвестно, ведь свидетелей своих преступлений фашисты в живых не оставляли», — рассказал «Кубанским новостям» руководитель поискового отряда «Тамань» отделения ДОСААФ России по Темрюкскому району Игорь Бордюгов.

Захоронение обнаружено между лиманом Ахтанизовский и автодорогой на Голубицкую. Здесь с 2008 по 2010 год проводили разведку местности и обнаружили останки 132 человек, в том числе 69 детей, всех перезахоронили. Поисковую работу возобновили в 2021 году в рамках уголовного дела о геноциде немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками народов Советского союза. Были извлечены останки 16 человек.

«Солнечная погода позволила нам найти останки еще семерых человек, среди которых — трое детей. Все убитые лежат под тонким слоем земли — от штыка лопаты до полуметра. Поисковые работы будут продолжены до осени», — пояснил Игорь Бордюгов.

СК России расследует уголовное дело о геноциде немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, в рамках дела на месте захоронений проводятся следственные действия.