Токио, 4 августа, 2021, 10:46 — ИА Регнум. В сборной России по художественной гимнастике не выявлено случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 августа сообщил руководитель российской делегации Андрей Конокотин.

Vfrg.ru Художественная гимнастика

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«Тесты спортсменок из сборной по художественной гимнастике отрицательные», — цитирует Конокотина ТАСС.

Спортсменки из сборной России по художественной гимнастике прилетели в один день с каратисткой Анной Чернышёвой, у которой выявлен коронавирус.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Чернышёва, которая была единственной российской каратисткой на Олимпиаде в Токио, заразилась коронавирусом и снялась с соревнований.

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