Москва, 4 августа, 2021, 10:49 — ИА Регнум. Правительство РФ выделило на развитие городской инфраструктуры Приморья и Хабаровского края дополнительно 1,184 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM 4 августа со ссылкой на официальный портал ведомства. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

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Приморский край получит 727 млн рублей. Деньги пойдут на ремонт автомобильных дорог, фасадов и кровель зданий, обустройство парковых зон во Владивостоке. Часть средств направят на развитие инфраструктуры острова Русский, в том числе на строительство беговых и велосипедных дорожек, а также на закупку коммунальной техники.

457 млн рублей выделят Комсомольску-на-Амуре — на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Комсомольск-на-Амуре был в числе городов, которые Мишустин посетил 26−29 июля. Помимо Хабаровского края, он побывал в Иркутской и Сахалинской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на закупку оборудования для медучреждений в Иркутской области и на Курилах.