Бразилиа, 4 августа, 2021, 10:42 — ИА Регнум. За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 32,3 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 августа сообщает минздрав страны.

(сс) Paulo H. Carvalho. Agência Brasília Сдача анализа на коронавирус в Бразилии

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 32 316 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 19 985 817.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 1209 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 558 432.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 18 746 865 человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено 15 143 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.