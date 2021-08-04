Астана, 4 августа, 2021, 10:36 — ИА Регнум. За истекшие сутки на территории Казахстана было выявлено 7519 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 августа сообщает минздрав страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным министерства, в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 602 952.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Казахстане на сегодняшний день достигло 6277.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 29 325 человек находятся в стационарах, из которых 1786 в тяжелом состоянии и 209 подключены к аппаратам ИВЛ.

Отметим, днем ранее в Казахстане за сутки было выявлено 7527 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.