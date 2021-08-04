Ростов-на-Дону, 4 августа, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Пока в сети продолжается обсуждение новых карантинных ограничений, депутат Законодательного собрания Ростовской области Евгений Федяев (ЛДПР) направил депутатский запрос в прокуратуру. Он просит надзорное ведомство разобраться в законности запрета (хоть и временного) на получение плановой медицинской помощи.

Иван Шилов ИА REGNUM Не скорая медицинская помощь

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«В этом театре абсурда мы клоуны или зрители? <…> Приостанавливается проведение профосмотров и диспансеризации, а так же плановая госпитализация и плановая медицинская помощь! Получается, что сердечники, диабетики, люди с онкозаболеваниями просто брошены властями на верную гибель? Ведь, согласно данным статистики, смертность от заболеваний различной этиологии гораздо выше, чем от коронавируса», — написал Федяев в Instagram.

По мнению донского депутата, в новых условиях люди вынуждены искать выход из сложившейся ситуации, на чём могут заработать злоумышленники.

ИА REGNUM напоминает, что 4 августа в Ростовской области вступили в силу новые карантинные ограничения, которые, по мнению властей, помогут сдержать рост числа заражений коронавирусом. В частности, региональный документ предусматривает наличие у посетителей кафе, ресторанов, фитнес-клубов, отделений почты, банков и других организаций ковидный документ — сертификат о вакцинации, документ о перенесённом COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест (является платной услугой и действителен в течение трёх дней).

Приостановлено проведение профилактических осмотров и диспансеризации граждан, плановая госпитализация, а также оказание плановой медицинской помощи.