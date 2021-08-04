Краснодар, 4 августа, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Более 9,5 млн туристов посетили Краснодарский край за семь месяцев 2021 года, сообщили в пресс-службе администрации региона по итогам заседания курортного штаба 3 августа.

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«За семь месяцев Краснодарский край посетили более 9,5 млн туристов. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 7% больше, чем за аналогичный период 2019 года», — привёл данные вице-губернатор Александр Руппель.

Замгубернатора добавил, что рост турпотока продолжается, несмотря на негативные прогнозы от туроператоров в связи с введением новых антиковидных мер. Так, в июле регион принял 3,4 млн туристов.

По приведенным на заседании данным, снижение количества бронирований в гостиничном секторе края на август 2021 год не превышает 20%, а на сентябрь составит до 10%. На 1 августа загрузка объектов размещения на Азовском и Черноморском побережье составила около 82%, в степной и предгорной зонах — 44%.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 августа в Краснодарском крае введены новые требования к туристам — в гостиницы, пансионаты и санатории можно заселиться лишь при наличии документа о вакцинации от коронавируса (первым или обоими компонентами), либо справки о перенесенном ковиде, либо отрицательного ПЦР-теста, но в этом случае турист обязан в течение трёх дней после заезда вакцинироваться от коронавируса.