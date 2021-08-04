Москва, 4 августа, 2021, 10:22 — ИА Регнум. Министерство обороны России участвовало в создании первой вакцины против COVID-19 «Спутник V» с самого начала разработок. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Сергей Шойгу

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По его словам, к исследованиям были привлечены военные специалисты, которые ещё в 2015 году показали успех в рамках разработки и испытания препарата от лихорадки Эбола.

«Эти же военные специалисты были привлечены к созданию вакцины «Спутник V», — сказал Шойгу в интервью «Комсомольской правде». — Весной прошлого года 48-м Центральным научно-исследовательским институтом совместно с Институтом им. Гамалеи были проведены доклинические исследования вакцины на животных. Они доказали ее эффективность и безопасность».

Министр добавил, что аналогичные результаты показали клинические исследования, после препарат был зарегистрирован и полностью одобрен для использования при прививании граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19 отечественной разработки. Первой в мире зарегистрированной вакциной стал «Спутник V» Центра им. Гамалеи.

Также в РФ зарегистрированы «ЭпиВакКорона», разработанная новосибирским центром «Вектор» Роспотребнадзора, препарат «КовиВак» от Центра им. Чумакова РАН и «Спутник Лайт».