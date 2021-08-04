Санкт-Петербург, 4 августа, 2021, 10:14 — ИА Регнум. По приказу министра просвещения РФ Сергея Кравцова, ректор педагогического университета имени А. И. Герцена Сергей Богданов освобождён от должности. Об этом 4 августа сообщили в пресс-службе вуза.

Vk.com/uniherzen РГПУ им. А.И. Герцена в Санкт-Петербурге. (цитата группы «ВК» РГПУ им. А.И. Герцена / Herzen University).

Согласно приказу министра, Богданов освобожден от должности в связи с истечением срока трудового договора 2 августа. С 3 августа исполнять обязанности ректора назначен доктор философских наук и заслуженный работник Высшей школы РФ Василий Рабош.

Напомним, Сергей Богданов был назначен на должность ректора РГПУ в октябре 2017 года. До этого назначения он работал проректором Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), где у него произошел конфликт с ректором Николаем Кропачевым.

Как сообщает издание «Фонтанка», после ухода проректора Кропачев поручил провести проверку деятельности Богданова. В июле 2017 года было возбуждено уголовное дело по факту заключения контрактов с Московским исламским институтом на поставку книг и лекций. По версии следствия, услуги были оказаны не полностью. Ущерб оценили в 11,6 млн рублей. Однако позже прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела, не найдя подтверждений причастности к преступлению Богданова.