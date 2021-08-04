Канберра, 4 августа, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Растение Nigella sativa (Чернушка посевная), которое произрастает в Северной Африке и Западной Азии, в будущем может быть использовано для борьбы с коронавирусом. Об этом 4 августа говорится в материале научного журнала Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Уточняется, что в этом растении содержится тимохинон, способный связываться с S-белком SARS-CoV-2 и этим препятствовать развитию инфекции легких.

«Это вещество также способно блокировать «цитокиновый шторм», который возникает у серьезно больных пациентов, госпитализированных с COVID-19», — заявила ведущий автор исследования, профессор Австралийского католического университета (ACU) Каниз Фатима Шад.

Кроме того, указывается, что тимохинон также помогает при лечении гипертонии, повышенного холестерина и сахарного диабета, а кроме того, чернушка оказалась эффективной для борьбы с золотистым стафилококкома.

При этом отмечается, что Nigella sativa эффективно как противовоспалительное средство у пациентов с аллергическим ринитом и синуситом, экземой и остеоартритом. Также ученые из Австралии выяснили, что некоторые народы веками использовали это растение для лечения от различных заболеваний, включая воспаления и инфекции.

Отметим, на сегодняшний день общее число случаев заражения коронавирусом на планете Земля, по данным американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, составляет 199 566 049.