Тирасполь, 4 августа, 2021, 10:02 — ИА Регнум. В ходе 740 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 45 случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 августа сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Minzdrav.gospmr.org Больница. Приднестровье

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 51 004 носителя SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 49 328 человек, в том числе 26 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1247 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток таких случаев не было зарегистрировано.

Днём ранее в Приднестровье провели 163 исследования на SARS-CoV-2 и выявили 12 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 18 человек.

Стоит отметить, что в Приднестровье в течение последнего месяца эпидемиологическая ситуация постепенно ухудшалась. По данным МВД ПМР, если в июне в республике стали сворачивать ковидные госпитали, то в июле пришлось увеличивать количество мест для пациентов с COVID-19.