Токио, 4 августа, 2021, 10:01 — ИА Регнум. После одиннадцатилетнего перерыва раллийное подразделение Mitsubishi Ralliart возродит кроссовер Evolution в качестве гибридного авто. Об это сообщается на сайте Best Car Web.

Пресс-служба Mitsubishi Обновлённый Outlander

По данным журналистов издания, дизайн кроссовера будет агрессивным. Авто получит крупные бамперы, а также мощный мотор с системами, повышающими производительность.

Ожидается, что первый экземпляр Outlander PHEV Evolution сойдёт с заводского конвейера в Японии в июне 2022 года. А его премьера состоится до весны этого же года.

Mitsubishi выпустила ранее официальный тизер модернизированной модели L200. По предварительной информации, этот автомобиль будет вторым на очереди после гибридного Evolution.

Ранее компания Mitsubishi в России провела премьеру модернизированного кроссовера Outlander. Покупателям предложены восемь различных модификаций модели. Самая бюджетная комплектация автомобиля стоит 1 889 000 рублей.

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