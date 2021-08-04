Токио, 4 августа, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Российская каратистка Анна Чернышёва заразилась коронавирусом на Олимпиаде в Токио. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба Федерации карате России.

Pixabay.com Коронавирус

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Чернышёва сдала тест на коронавирус, который дал положительный результат. Таким образом, она не выступит на Олимпийских играх в Токио.

«Её обязательный для всех участников Игр тест на СOVID-19 оказался положительным. Таким же неутешительным оказался и контрольный тест», — говорится в сообщении.

Чернышёва была единственной представительницей России на Олимпиаде в Токио в данном виде программы.