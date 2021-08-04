Сеул, 4 августа, 2021, 09:54 — ИА Регнум. Представители правительства Южной Кореи завершают переговоры с компаниями-производителями вакцины от COVID-19 о закупке препаратов на 2022 год. Об этом сообщает Chosun Biz со ссылкой на представителя Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами Ли Ги Иля.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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По его словам, переговоры о покупке 50 млн доз мРНК-вакцины, таких как Pfizer и Moderna, находятся на заключительном этапе.

О сроках поставок не сообщается.

Напомним, что к сентябрю текущего года правительство Южной Кореи намерено вакцинировать порядка 70% населения страны, а к ноябрю — достичь коллективного иммунитета.

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