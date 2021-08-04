Ростов-на-Дону, 4 августа, 2021, 09:49 — ИА Регнум. В Ростовской области вступили в силу новые карантинные ограничения, которые, по мнению властей, помогут сдержать рост числа заражений коронавирусом. В частности, региональный документ предусматривает наличие у посетителей кафе, ресторанов, фитнес-клубов, отделений почты, банков и других организаций ковидный документ, передаёт ИА REGNUM 4 августа.

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытое кафе

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Донские власти, по сути, ограничили получение тех или иных услуг без сертификата о вакцинации, документа о перенесённом COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста (является платной услугой и действителен в течение трёх дней). Новые правила будут применены при заселении студентов в общежития, посещении фитнес-клубов, спортзалов и кафе, проведении физкультурных и спортивных мероприятий. Наряду с этим заполняемость предприятий общепита, как и кинотеатров, театров, концертных площадок, сокращена до 30%.

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Временно замок повешен на двери бань, саун, аквапарков в закрытых помещениях, прекращена работа каруселей в парках, торговых точек в холлах торгово-развлекательных центров. Приостановлено проведение профилактических осмотров и диспансеризации граждан, плановая госпитализация, а также оказание плановой медицинской помощи.

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