Москва, 4 августа, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на закупку оборудования для медучреждений в Иркутской области и на Курилах. Об этом 4 августа сообщает сайт правительства.

Михаил Мишустин ИА REGNUM Михаил Мишустин

Иркутская область получит 525 млн рублей на оснащение строящейся поликлиники и женской консультации, объекты создаются при медсанчасти Иркутского авиационного производственного объединения (ИАПО).

«Средства пойдут на закупку томографов, электрокардиографов и другой современной аппаратуры», — пояснили в правительстве.

Для Курильской центральной районной больницы, расположенной на острове Итуруп, закупят лабораторный анализатор, маммограф, компьютерный томограф на общую сумму 80 млн рублей.