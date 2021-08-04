Токио, 4 августа, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Женская сборная России по гандболу сыграет с командой Норвегии в полуфинале Олимпиады в Токио. Об этом 4 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Armin Kuebelbeck Гандбол

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В четвертьфинале сборная Норвегии одержала победу над командой Венгрии со счётом 26:22. Полуфинальный матч состоится 6 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские гандболистки вышли в полуфинал Олимпийских игр, обыграв в четвертьфинале команду Черногории со счётом 32:26.