Брюссель, 4 августа, 2021, 10:01 — ИА Регнум. У Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) нет достаточного количества убедительных данных для одобрения российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом 4 августа заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Иван Шилов ИА REGNUM Урсула фон дер Ляйен

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма — все новости»

"Вокруг «Спутника V» стало очень тихо. Заявка в ЕМА подана уже давно. Однако до сих пор производителю не удалось предоставить достаточно достоверных данных для доказательства безопасности (вакцины)», — сказала она.

При этом фон дер Ляйен добавила, что такая ситуация, как она считает, «вызывает вопросы».

При этом российская вакцина «Спутник V» до сих пор не получила разрешения ЕМА для использования ее на территории Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России продолжает оставаться достаточно напряженной.