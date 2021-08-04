Бишкек, 4 августа, 2021, 09:40 — ИА Регнум. ВИЧ-инфицированные люди тоже могут вакцинироваться от коронавируса, если уровень лимфоцитов «CD4» у них более 200 на микролитр. Об этом на брифинге в столице Киргизии заявила директор республиканского центра «СПИД» Умуткан Чокморова со ссылкой на результаты исследований международных организаций.

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По ее словам, с начала пандемии COVID-19 заболели 123 ВИЧ-инфицированных жителя республики, из которых семь человек скончались из-за осложнений.

Глава центра отметила, что прививки от коронавируса в Киргизии получили уже 60 лиц, живущих с ВИЧ.

Также Чокморова сообщила, что зараженные вирусом иммунодефицита человека киргизстанцы могут бесплатно пройти экспресс-тест на коронавирус в центре «СПИД» и в региональных центрах профилактики и борьбы со СПИДом.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, в Киргизии зарегистрировано 10 158 случаев ВИЧ-инфекции. Также известно о том, что 2 337 киргизстанцев, зараженных ВИЧ-инфекцией, умерли.