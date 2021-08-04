Москва, 4 августа, 2021, 09:33 — ИА Регнум. С просьбой к председателю правительства России Михаилу Мишустину об ужесточении правил продажи защитных медицинских масок обратилась Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (Ассоциация СИЗ). Об этом 4 августа говорится в обращении Ассоциации СИЗ к главе правительства РФ, которое приводит РБК.

Правительство Забайкальского края Медицинские маски

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Как указывается в обращении производителей защитных масок, в России нужно устранить противоречия и пробелы в отраслевом законодательстве, из-за чего в медучреждения поступают небезопасные маски-респираторы, которые не защищают персонал в красной зоне.

Уточняется, что производителями масок может быть получено регистрационное удостоверение в заявительном порядке, без предоставления документов о проведении токсикологических и технических испытаний, которые могут быть предоставлены в течение 150 дней со дня регистрации.

Кроме этого, отмечается, что недобросовестные производители маркируют свои изделия определенными классами защиты (FFP2-FFP3) без прохождения необходимых испытаний и подтверждения таковых, а больницы закупают подобные изделия, потому что закон о закупках не позволяет предъявить дополнительные требования к товарам.

Помимо того, добавляется, что, по мнению экспертов ассоциации, Росздравнадзор выдает регистрационные удостоверения на изделия, описание которых может вводить в заблуждение.

Также в письме поясняется, что всё вышесказанное не позволяет разным учреждениям, и в первую очередь медицинским, выполнять требования санитарно-эпидемиологического характера способствует возникновению риска поставок в больницы недоброкачественных средств защиты дыхания. В результате, как указывают эксперты, медицинские работники могут заболеть COVID-19 и растет риск заражения коронавирусом их семей.

Отметим, на сегодняшний день общее число случаев заражения коронавирусом на планете Земля, по данным американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, составляет 199 056 049.