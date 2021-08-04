Токио, 4 августа, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) начинает работу дисциплинарной комиссии по ситуации с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской. Об этом 4 августа заявил глава пресс-службы МОК Марк Адамс.

FISUTV Кристина Тимановская

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«Мы получили отчет от Национального олимпийского комитета Белоруссии по ситуации с Тимановской. МОК начинает работу дисциплинарной комиссии», — сказал Адамс.

Он отметил, что сейчас МОК хочет услышать мнение тренерского штаба сборной Белоруссии, в том числе главного тренера Юрия Моисевича, о сложившейся ситуации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Адамс заявил, что МОК ожидает отчёта от НОК Белоруссии и начинает формальное расследование инцидента.