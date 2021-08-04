Сухум, 4 августа, 2021, 09:17 — ИА Регнум. 141 новый случай заражения коронавирусом выявили медики в Абхазии в течение 3 августа в ходе 547 медицинских исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Больница

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Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 312 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 72 человека.

С начала пандемии в Абхазии выявили 22 368 носителей SARS-CoV-2. Из них 18 189 признаны выздоровевшими, в том числе 291 — за последние сутки. Всего в стране скончались 316 пациентов с диагнозом COVID-19, из которых трое умерли в течение последних суток.

В течение 2 августа в Абхазии за сутки выявили 144 новых носителя коронавируса в результате 550 исследований.

Стоит отметить, что в Абхазии после пиковых показателей количества выявленных в сутки случаев заражения коронавирусом, наблюдавшихся в течение двух недель, началось их постепенное снижение. Также началось снижаться количество госпитализированных пациентов с COVID-19.