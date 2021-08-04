Москва, 4 августа, 2021, 09:14 — ИА Регнум. В Москве получили подарочные наборы «С заботой о здоровье» более 42 тысяч горожан старше 65 лет, которые сделали первую прививку от коронавируса с 23 июня по 1 октября, сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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Больше всего подарков получили жители Северо-Восточного административного округа — здесь выданы подарки более 5 тысячам пожилых людей. По словам заммэра по вопросам социального развития. Анастасии Раковой, ранее в день выдавалось не более 2 тысяч подарочных коробок, сейчас в среднем 4,5 тысячи.

В подарочный набор «С заботой о здоровье» всходят предметы для поддержания здорового образа жизни: витамины, тонометр и пульсоксиметр, походный набор косметики, таблетница, медицинские маски и многое другое.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Москве открылись пункты выдачи подарочных наборов «С заботой о здоровье» для прошедших вакцинацию жителей столицы старше 65 лет.

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