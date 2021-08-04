Москва, 4 августа, 2021, 09:08 — ИА Регнум. Цветковое растение Nigella sativa (чернушка посевная) в будущем могут использовать как новое средство против COVID-19, соответствующая статья опубликована в научном журнале Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Отмечается, что содержащийся в растении тимохинон может связываться с S-белком коронавируса и не давать вирусу вызывать легочную инфекцию.

По мнению ученых, он также может блокировать цитокиновый шторм, который проявляется у серьезно больных пациентов с COVID-19.

Кроме того, тимохинон предотвращает высвобождение химических веществ, вызывающих воспаление. Таким образом, он может играть потенциальную роль в лечении аллергии, астмы, экземы, артрита и даже рассеянного склероза.

Напомним, ранее издание Daily Mail со ссылкой на прогноз экспертов Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям Великобритании сообщило, что новый штамм коронавируса, обладающий повышенной заболеваемостью и смертностью от COVID-19, может появиться в мире.

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