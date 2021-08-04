Токио, 4 августа, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Российский борец Артур Найфонов вышел в полуфинал Олимпиады в Токио в соревнованиях по вольной борьбе. Об этом 4 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В весовой категории до 86 кг Найфонов в четвертьфинале победил представителя Турции Османа Гочена со счётом 12:1. В полуфинале он встретится с иранским борцом Хассаном Язданичарати.

На старте турнира Найфонов одолел представителя Словакии Бориса Макоева со счётом 6:0.