Российский борец Найфонов вышел в полуфинал Олимпиады
Токио, 4 августа, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Российский борец Артур Найфонов вышел в полуфинал Олимпиады в Токио в соревнованиях по вольной борьбе. Об этом 4 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.
MatthiasKabel
Борьба
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В весовой категории до 86 кг Найфонов в четвертьфинале победил представителя Турции Османа Гочена со счётом 12:1. В полуфинале он встретится с иранским борцом Хассаном Язданичарати.
На старте турнира Найфонов одолел представителя Словакии Бориса Макоева со счётом 6:0.