Наньчан, Китай, 4 июля, 2018, 13:43 — ИА Регнум. Полиция провинции Цзянси арестовала банду, занимавшуюся контрабандой диких животных, конфисковав более 3 тыс. животных, передает 4 июля агентство Синьхуа.

Лесная полиция города Пинсян остановила 24 декабря 2017 года на скоростном шоссе грузовик, перевозивший яблоки. Выяснилось, что там вместо задекларированного груза было более 100 замороженных туш животных. Полиция подтвердила, что все животные относились к видам, находящимся под охраной государства на всех уровнях.

Подозреваемые объяснили, что купили туши в городе Синьюй провинции Цзянси и намеревались продать в городе Чжанцзяцзе провинции Хунань в надежде скрыть запах оленьих туш ароматом яблок. Расследование привело к раскрытию целой сети контрабандистов. 10 мая 2018 года было поймано 42 подозреваемых, у которых было найдено еще более 3 тыс. туш животных, находящихся под охраной государства на продажу.

Напомним, что традиционная китайская медицина помимо трав подразумевает использование органов и частей тела животных для приготовления лекарственных средств. Это создает спрос на черном рынке. Особой популярностью пользуются лапы медведя и тигра. За убийство редких животных в Китае предполагается суровое наказание вплоть до смертной казни.