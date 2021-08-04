Кишинёв, 4 августа, 2021, 08:47 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 3 августа выявили 161 случай заражения коронавирусом в ходе 5635 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Больница

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 259 828 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 252 283 человека, в том числе 117 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 337 пациента с COVID-19, из которых 59 в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 6257 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки в стране зафиксировали четыре таких случая.

Днём ранее в Молдавии выявили 118 случаев заражения коронавирусом в результате проведения 3141 теста. Выздоровевшими врачи признали 63 человека.

Стоит отметить, что 3 августа в минздраве Молдавии анонсировали скорые поставки более 50 тыс. доз вакцины от COVID-19, произведенной компанией AstraZeneca. Препарат в качестве гуманитарной помощи передут Латвия и Литва. Сообщается, что срок годности этой вакцины будет не менее трёх месяцев.