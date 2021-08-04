Москва, 4 августа, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Температура воздуха в Москве 4 августа не превысит 24 градуса тепла, сообщает центр погоды «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Тёплая погода

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Согласно прогнозу, большую часть дня регион будет находиться под опекой погожего антициклона, а температура воздуха немного превысит климатическую норму.

«И лишь к вечеру, с приближением атмосферного фронта, небо немного нахмурится, и кое-где могут брызнуть незначительные дожди», — рассказали синоптики.

В столице ожидается переменная облачность, вечером возможен дождь. Воздух прогреется до 24 градусов тепла, в Подмосковье — до 25 градусов. Скорость ветра не превысит восьми метров в секунду.