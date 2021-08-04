Вашингтон, 4 августа, 2021, 08:39 — ИА Регнум. В Соединённых Штатах ситуация с распространением коронавирусной инфекции в ближайшее время может ухудшиться. Об этом в ходе брифинга, который транслировался на странице президента США, заявил глава Белого дома Джозеф Байден.

(сс) D. Myles Cullen. defense.gov Джо Байден

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Как пояснил глава государства, новую волну вызовет распространение штамма «Дельта». Однако она будет отличаться от предыдущих тем, что в этот раз «в наличии имеются средства, с помощью которых можно избежать этого роста случаев заражения», подчеркнул Байден.

ИА REGNUM) очень сильно отличается от того, с чем мы имели дело ранее. Он очень легко распространяется, и он вызывает новую волну случаев заражения. В настоящий момент на него приходится более 80% всех случаев заражения COVID-19 в США», — «Этот вариант (штамм «Дельта» — прим.) очень сильно отличается от того, с чем мы имели дело ранее. Он очень легко распространяется, и он вызывает новую волну случаев заражения. В настоящий момент на него приходится более 80% всех случаев заражения COVID-19 в США», — привёл цифры президент страны.

По его словам, эксперты прогнозируют рост количества случаев заражения в следующие недели.

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«Это в целом трагедия, которую можно было предотвратить, и ситуация ухудшится, прежде чем стать лучше», — сказал американский лидер.

Байден отметил, что у властей страны сейчас есть инструменты, которые могут предотвратить локдаун. Это прежде всего вакцинация.

«Всё очень просто — вакцины. Я хочу предельно чётко сказать о том, что происходит в стране: сегодня мы имеем дело с пандемией непривитых», — заявил Байден.

Байден отметил, что в штатах с низким уровнем вакцинации в 10−20 раз больше случаев заражения коронавиурсом, потому как привитые от инфекции редко болеют COVID-19 и почти никогда не попадают в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, по оценкам экспертов, с Соединённых Штатах число новых случаев COVID-19 в августе может увеличиться до 300 тыс. в сутки. Так, за последнюю неделю июля в стране в сутки выявлялось более 70 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции, данный показатель увеличился почти на 60 тыс. менее чем за шесть недель. При этом специалисты не ожидают, что число госпитализаций и летальных исходов вырастет до показателей, которые наблюдались в США зимой.