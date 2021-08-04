Байден ожидает ухудшения ситуации с COVID-19 в США в ближайшее время
Вашингтон, 4 августа, 2021, 08:39 — ИА Регнум. В Соединённых Штатах ситуация с распространением коронавирусной инфекции в ближайшее время может ухудшиться. Об этом в ходе брифинга, который транслировался на странице президента США, заявил глава Белого дома Джозеф Байден.
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Как пояснил глава государства, новую волну вызовет распространение штамма «Дельта». Однако она будет отличаться от предыдущих тем, что в этот раз «в наличии имеются средства, с помощью которых можно избежать этого роста случаев заражения», подчеркнул Байден.
По его словам, эксперты прогнозируют рост количества случаев заражения в следующие недели.
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Байден отметил, что у властей страны сейчас есть инструменты, которые могут предотвратить локдаун. Это прежде всего вакцинация.
Байден отметил, что в штатах с низким уровнем вакцинации в 10−20 раз больше случаев заражения коронавиурсом, потому как привитые от инфекции редко болеют COVID-19 и почти никогда не попадают в больницу.
Как сообщало ИА REGNUM, по оценкам экспертов, с Соединённых Штатах число новых случаев COVID-19 в августе может увеличиться до 300 тыс. в сутки. Так, за последнюю неделю июля в стране в сутки выявлялось более 70 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции, данный показатель увеличился почти на 60 тыс. менее чем за шесть недель. При этом специалисты не ожидают, что число госпитализаций и летальных исходов вырастет до показателей, которые наблюдались в США зимой.