Новосибирск, 4 августа, 2021, 08:38 — ИА Регнум. В Новосибирской области прошло заседание координационного совета по вопросам развития Новосибирского научного центра (ННЦ). Об этом сообщает министерство науки и инновационной политики региона.

Евгений Пущаев Общежитие

«Первая и вторая очередь проекта — это те объекты, по которым было принято решение в ходе визита в Новосибирскую область председателя правительства РФ Михаила Мишустина. На тот момент ещё не стартовала программа создания университетских кампусов мирового уровня — этим проектом мы, по сути дела, вошли в «пилот», до старта программы. Теперь программа одобрена, она объявлена, идёт сбор заявок, и мы должны войти в программу создания кампусов объектами третьей очереди, которая предполагает строительство дополнительных общежитий уже на основе модели государственно-частного партнерства», — прокомментировал губернатор Андрей Травников.

Так, за счёт средств ГЧП предполагается строительство трёх общежитий до 3 тыс. мест.