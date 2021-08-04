Тбилиси, 4 августа, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Для борьбы с ростом темпов распространения коронавируса в Грузии необходимо вводить карантинные ограничения. С таким заявлением выступил 3 августа на брифинге аллерголог-иммунолог, член координационного совета по защите населения от SARS-CoV-2 Бидзина Кулумбегов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Считаю необходимым запретить собираться более пяти — десяти человек. Наверное, на этом этапе для объектов питания следует оставить только открытое пространство, так как в этих местах люди не могут использовать маску во время еды», — сказал Кулумбегов.

Он также призвал ввести контроль за ношением масок в общественных местах и нарастить темпы тестирований на коронавирус, чтобы своевременно выявлять и изолировать носителей SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 3 августа, в Грузии за сутки выявили 4827 случаев заражения коронавирусом. Это «рекордный» показатель с декабря 2020 года.