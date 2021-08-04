Пекин, 4 августа, 2021, 08:30 — ИА Регнум. Китайский автопроизводитель Chery испытал новый премиальный кроссовер CheryExeed VX в серии краш-тестов. Об этом сообщает Best Brothers Group.

Best Brothers Group Краш-тест CheryExeed VX

Краш-тесты нового кроссовера премиального бренда CheryExeed были проведены в Китае в рамках программы Top Safety.

Во время испытаний два автомобиля CheryExeed VX столкнули друг с другом под углом 15 градусов. Таким образом, была создана реальная ситуация столкновений автомобилей на трассе. Оба кроссовера двигались навстречу друг другу со скоростью 64 км/ч.

Организаторы испытаний отметили, что все системы безопасности автомобилей сработали в штатном режиме. Топливная система в аварии не пострадала.

По результатам краш-тестов китайская модель набрала высший балл. Сообщается, что для пассажиров в салоне существует вероятность избежать тяжелых травм.

На российский авторынок модель выйдет в ближайшее время.

Ранее автопроизводитель Cowin (принадлежит Chery) создал новый седан Xuandu. За базу новинки был взят седан Chery Arrizo 7. При этом Xuandu получил новую световую оптику и новые панели кузова. Длина седана составляет 4666 мм.

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