Токио, 4 августа, 2021, 08:28 — ИА Регнум. Илья Лешуков и Константин Семёнов не смогли выйти в полуфинал олимпийского турнира по пляжному волейболу. Об этом 2 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) wolfganggerth Пляжный волейбол

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В четвертьфинале российские волейболисты проиграли норвежскому дуэту Андерсу Молу и Кристиану Сёруму со счётом 0:2 (17:21, 19:21).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лешуков и Семёнов в 1/8 финала обыграли чилийцев Марко и Эстебана Гримальтов со счётом 2:0 (21:16, 21:16).