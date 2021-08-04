Женева, Швейцария, 4 августа, 2021, 08:26 — ИА Регнум. За прошедшую неделю в мире число вновь заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 повысилось на 3%, а умерших пациентов с COVID-19 — сократилось на 8%. Об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованном в ночь на 4 августа.

Флаг ВОЗ

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По данным ВОЗ, с 26 июля по 1 августа в мире умерли 64 216 пациентов с COVID-19, что меньше чем в предыдущий период на 8%. За это же время число выявленных случаев заражения коронавирусом составило 4 033 836, что дало рост на 3%.

Рост заболеваемости на 37% зафиксирован в Восточном Средиземноморье, на 33% — в Западно-Тихоокеанском регионе. Снижение заболеваемости было выявлено в трёх регионах ВОЗ из шести, в частности, на 9% — в Европе, на 3% — в Северной и Южной Америке, на 1% — в Африке.

Наиболее значительный рост смертности от COVID-19 зафиксирован в Западно-Тихоокеанском регионе и Восточном Средиземноморье — на 48% и 31% соответственно. А наибольшее сокращение смертности произошло в Северной и Южной Америке — на 29%.

По состоянию на 1 августа в мире с начала пандемии было выявлено 197 788 117 заразившихся коронавирусом и 4 219 578 скончавшихся от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в мире за последние сутки зафиксировано 424 716 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 7766 пациентов с COVID-19.