Москва, 4 августа, 2021, 08:22 — ИА Регнум. По итогам дня 3 августа торги по нефти завершились снижением. Нефть марки Brent подешевела на 1,32%, до $72,14. На американской сессии цена опускалась до $71,02 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Нефтяной рынок остается под давлением из-за быстрого распространения нового штамма коронавируса «Дельта» в странах Азии, включая Китай.

Это вынудит государства вводить новые карантинные ограничения, что негативно скажется на восстановлении мировой экономики и спросе на сырье.

Сегодня, 4 августа, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется по $72,42 (+0,39%). После трёх дней падения техническая картина сигнализирует о начале фазы роста.

У покупателей появилась прекрасная возможность поднять цену до $74,50. Активность в Европе и США растет, поэтому участники рынка могут переключить фокус внимания на технические факторы.

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