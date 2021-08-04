Москва, 4 августа, 2021, 08:20 — ИА Регнум. Российские и узбекистанские военнослужащие приступили к боевому слаживанию, выполнив ряд задач на горном полигоне «Термез» (расположен у границы с Афганистаном). Об этом 4 августа сообщили в пресс-службе Центрального-военного округа.

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«Подразделения спецназа двух стран совершили 15-километровый марш, преодолев противопехотные заграждение, ров с водой, разрушенную стену и туннель», — говорится в сообщении.

В ходе слаживания огневые группы выполнили упражнения армейской тактической стрельбы. Под особым контролем у командиров находилась горная подготовка личного состава с использованием альпинистского снаряжения.

Как сообщало ИА REGNUM, в учении принимают участие почти 1,5 тысячи военнослужащих ВС России и Узбекистана и около 200 единиц военной техники. В ходе мероприятия они отрабатывают обеспечение территориальной целостности стран Туркестана.

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