Российские гандболистки вышли в полуфинал Олимпийских игр
Токио, 4 августа, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Женская сборная России по гандболу вышла в полуфинал Олимпийских игр в Токио. Об этом 4 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Гандбол
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Российские гандболистки одержали победу над командой Черногории в четвертьфинале олимпийского турнира. Встреча завершилась со счётом 32:26. В составе сборной России восемь очков набрала Анна Вяхирева.
В полуфинале сборная России сыграет с победителем матча между командами Норвегии и Венгрии.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские гандболистки вышли в плей-офф со второго места в группе.