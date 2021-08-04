Токио, 4 августа, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Женская сборная России по гандболу вышла в полуфинал Олимпийских игр в Токио. Об этом 4 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Российские гандболистки одержали победу над командой Черногории в четвертьфинале олимпийского турнира. Встреча завершилась со счётом 32:26. В составе сборной России восемь очков набрала Анна Вяхирева.

В полуфинале сборная России сыграет с победителем матча между командами Норвегии и Венгрии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские гандболистки вышли в плей-офф со второго места в группе.