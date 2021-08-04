Москва, 4 августа, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Российская валюта демонстрирует небольшие ценовые колебания в основных парах, при этом основным негативным фактором для нее остается снижение нефтяных цен, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

По итогам дня 3 августа рубль немного подорожал к доллару и евро. Пара доллар/рубль снизилась на 0,16%, до 72,94 руб., евро/рубль — на 0,19%, до 86,56 руб. Пара фунт/рубль повысилась на 0,13%, до 101,53 руб.

Инвесторы опасаются, что быстрое распространения нового штамма коронавируса «Дельта» в странах Азии, включая Китай, вынудит государства вводить новые карантинные ограничения, что ослабит восстановление мировой экономики и снизит спрос на энергоресурсы.

С падением цен на нефть марки Brent до $71,02 курс доллара повышался до 73,20 руб. На вечерней сессии рубль отыграл часть потерь, закрывшись в небольшом плюсе.

Он проявляет устойчивость к снижению нефтяных котировок, но если ситуация на рынке не изменится в ближайшие два дня, рубль рискует вернуться к 73,85 руб.

Сегодня, 4 августа, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется по $72,42 (+0,39%). Торги открылись снижением по доллару. Учитывая позитивные технические факторы для нефтяного рынка, у рубля будет возможность на время вернуться к 72,30 руб.

На внешнем и внутреннем валютном рынке не ожидается значительных движений индекса доллара до пятничного отчета о занятости в США.

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