Москва, 4 августа, 2021, 08:15 — ИА Регнум. В Москве уже в ближайшие три дня придёт комфортное тепло. В выходные дни воздух прогреется до +27 °С. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долгожданное лето в Москве

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«К выходным мы попадём в тёплый сектор циклона. У нас ожидается повышение температурного режима, но не столь значимое — до +25…+27 °С. Но вполне порадуемся комфортному теплу», — цитирует ТАСС слова Тишковца.

При этом до конца недели, по словам метеоролога, погода в российской столице будет относительно прохладной, температурный фон будет в пределах +20…+25 °С.

«Мы будем находиться в течение рабочей недели в таком умеренном и прохладном воздухе. Прохладном, конечно, относительно той жары, которую мы перетерпели», — пояснил Тишковец.

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Он добавил, что сейчас погода в Москве — в рамки климатической нормы: ночами воздух будет остывать до +9…+14 °С, а днём будет +20…+25 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, в среду, 4 августа, в Москве ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха +23…+25 °C. В ночь на 5 августа прогнозируется переменная облачность, осадки маловероятны. Воздух прогреется до +12…+14 °C.