Сеул, 4 августа, 2021, 08:16 — ИА Регнум. В Южной Корее за минувшие сутки выявили 1725 случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

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Согласно опубликованным данным, 1664 случая заражения локальные, ещё 61 случай — завозной. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 203 926.

В управлении отмечают, что более тысячи случаев заражения в сутки фиксируют в Южной Корее с 7 июля. Органы здравоохранения страны обеспокоены тем, что четвёртую волну пандемии пока не удаётся поставить под контроль.

Число жертв пандемии в стране увеличилось на два человека — до 2106 человек. Коэффициент смертности составил 1,03%.

3 августа выписаны из стационаров и освобождены от режима карантина 1214 человек.

Число выздоровевших в Южной Корее увеличилось до 179 123.