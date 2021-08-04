Приштина, Сербия, 4 августа, 2021, 22:35 — ИА Регнум. После того, как все совершеннолетние граждане Косово получили возможность привиться от коронавируса, интерес к вакцинации возрос.

Цитата из м/ф «Про бегемота, который боялся прививок». реж Леонид Амальрик. 1966. СССР Шприц

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, заместитель министра здравоохранения Косово Фаик Хоти 4 августа заявил, что первую дозу вакцины получила четверть населения, вторую дозу — 14% населения. По мнению Хоти, такими темпами к концу года 60% населения будут привиты.

53% привитых от коронавируса в Косово — мужчины. Наибольшее число вакцинированных приходится на Приштину, Обилич, Косово поле, Джаковицу и Каменицу.