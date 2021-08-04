Токио, 4 августа, 2021, 07:14 — ИА Регнум. Победу в четвертьфинальном матче женского турнира по гандболу на летних Олимпийских играх в Токио 4 августа одержала сборная из России.

(сс) JeppeSmedNielsen Гандбол

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Встреча со сборной Черногории прошла на стадионе «Ёёги Нешнл» и завершилась со счётом 32:26 в пользу российских гандболисток.

Лучший результат во время встречи показала Анна Вяхирева (8 голов). Пять мячей принадлежит Полине Кузнецовой, по четыре гола забили Владлена Бобровникова и Дарья Дмитриева.

В полуфинале турнира российская команда сыграет с победителем матча между командами Норвегии и Венгрии, который состоится 4 августа (начало в 07:15 мск). Полуфинальные игры пройдут 6 августа.