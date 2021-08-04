Новосибирск, 4 августа, 2021, 07:11 — ИА Регнум. Росздравнадзор и минздрав Новосибирской области провели аудит инфекционного госпиталя городской больницы №1. Проверка была организована после публикаций о переполненности стационара и размещении пациентов в коридорах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, что третий корпус новосибирской горбольницы полностью перепрофилирован под коронавирусный госпиталь.

«Первое, что отметила комиссия во время обхода — люди в коридоре сейчас не лежат, свободные койки есть и в обычных палатах, и в реанимации», — рассказали в правительстве региона.

Как пояснила заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксенова, госпиталь работает как распределительный центр и ротация пациентов происходит ежедневно.

«На врачей госпиталя возложена сложная задача по сортировке больных, они, как мы говорим, «с колес», по скорой помощи, принимают пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, проводят ПЦР-диагностику, решают — либо переводить в госпиталь второго типа, либо оставить на лечение здесь. Да, были дни, когда поступление больных было больше обычного. Мы несколько раз меняли маршрутизацию, в связи с перепрофилированием новых корпусов и больниц. И между ними дни дежурства менялись неоднократно, чтобы сбалансировать ситуацию, разгрузить госпиталь», — уточнила она.

В настоящее время в горбольнице, с учётом изоляторов других отделений, развёрнуто 395 инфекционных коек. Госпитализировано 328 пациентов, из них COVID-19 подтверждён у 252.

Также комиссия проверила наличие лекарственных препаратов и отметила, что все необходимые медикаменты в больнице есть.

При этом руководитель территориального органа Росздравнадзора по Новосибирской области Елена Хрусталева уточнила, что жалобы на стационарную медпомощь, которые получает Росздравнадзор — единичные.