Нью-Йорк, США, 4 августа, 2021, 07:10 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 3 августа ростом. Больше других прибавил S&P 500.

Pixabay.com Рост фондового рынка

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 278,24 пункта (0,80%), до уровня 35 116,40 пункта. S&P 500 вырос на 35,99 пункта (0,82%), до уровня 4423,15 пункта. Nasdaq к завершению дня подорожал на 80,23 пункта (0,55%), до уровня 14 761,29 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $0,70 (0,98%), до уровня $70,56 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным, опубликованным компанией Bond Connect Co. Ltd., в июле в китайской программе международного инвестирования Bond Connect продолжалась активная деятельность.